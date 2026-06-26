Seferihisar Belediyesi imar müdürü tutuklandı

İzmir Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 gün önce gözaltına alınan İmar ve Şehircilik Müdürü E.U.'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen E.U, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Seferihisar Belediyesi ile bağlantılı bazı kişi ve kuruluşların, inşaat ve imar süreçlerine ilişkin işlemler karşılığında menfaat temin ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada, 17 Haziran'da aralarında Belediye Başkan Yardımcısı İ.G.P'nin de olduğu 6 şüpheli ile daha önce tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay ile şirket çalışanı M.C.H. de gözaltına alınmıştı.

İ.G.P., inşaat firması yetkilileri S.B. ve R.K.B, CHP malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz, şirket yetkilisi R.Ö. tutuklanmıştı. Nermin Günay hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, şirket çalışanı M.C.H. ise serbest bırakılmıştı. Bu soruşturma kapsamında İmar ve Şehircilik Müdürü E.U. da 22 Haziran'da gözaltına alınmıştı.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de aralarında bulunduğu 25 şüpheli ise dün rüşvet ididasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.