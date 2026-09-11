Seferihisar Belediyesi'ne operasyon: 43 gözaltı

İzmir'in Seferihisar ilçe Belediyesine yönelik rüşvet ve usulsüzlük operasyonunda aralarında belediye personeli ve müteahhitlerin de bulunduğu 43 şüpheli gözaltına alındı.

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, belediyede inşaat ve imar işlemlerinde usulsüzlük karşılığı rüşvet alındığı ve verildiği, belediye bünyesindeki ihalelerde ve doğrudan teminlerde usulsüzlük yapıldığına yönelik iddialar üzerine çalışma başlatıldı.

ARALARINDA BELEDİYE PERSONELİ VE MÜTEAHHİTLER VAR

Bu kapsamda haklarında gözaltı kararı verilen aralarında belediye personeli ve müteahhitlerin de bulunduğu 48 şüphelinin adreslerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda 43 şüpheli yakalandı, adreslerde suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik aramalar yapıldı.

Ekipler, hakkında gözaltı kararı bulunan beş kişiyi arama çalışmalarını sürdürüyor.

BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANMIŞTI

Seferihisar Belediyesi'ne yönelik ilk operasyon geçen haziran ayında yapıldı .

Rüşvet suçlamasıyla başlatılan soruşturmada Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de bulunduğu 12 kişi tutuklandı.

Yetişkin tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılmıştı.