Seferihisar Belediyesi'ne operasyon: 47 şüpheli adliye sevk edildi
11.09.2026 09:15
Son Güncelleme: 15.09.2026 05:40
Gözaltına alınanlar arasında belediye personeli ve müteahhitler yer alıyor.
İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alınan 47 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İzmir'in Seferihisar ilçe Belediyesine yönelik rüşvet ve usulsüzlük operasyonunda aralarında belediye personeli ve müteahhitlerin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Seferihisar Belediyesi’ne yönelik yürütülen 'rüşvet' soruşturması kapsamında 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 11 Eylül Cuma günü düzenlenen operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı. Diğer 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Soruşturma kapsamında şüphelilerin 'rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma, imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük, kamu taşınmazının usulsüz satışı, delil yok etme', suç örgütüyle bağlantılı eylemlerin olduğu yer aldı.
ARALARINDA BELEDİYE PERSONELİ VE MÜTEAHHİTLER VAR
Bu kapsamda haklarında gözaltı kararı verilen aralarında belediye personeli ve müteahhitlerin de bulunduğu 48 şüphelinin adreslerine operasyon düzenlendi.
Operasyonda 47 şüpheli yakalandı, adreslerde suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik aramalar yapıldı.
Ekipler, hakkında gözaltı kararı bulunan beş kişiyi arama çalışmalarını sürdürüyor.
Şüpheliler adliyeye sevk edildi.
47 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Gözaltına alınan şüphelilerin tamamı emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemleriyle sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANMIŞTI
Seferihisar Belediyesi'ne yönelik ilk operasyon geçen haziran ayında yapıldı .
Rüşvet suçlamasıyla başlatılan soruşturmada Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de bulunduğu 12 kişi tutuklandı.
Yetişkin tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılmıştı.