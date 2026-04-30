Şehit polis memuru Serkan Hızlı'ya gözyaşları içinde veda

İzmir'de dün akşam saatlerinde kontrolden çıkan TIR, çok sayıda araca çarptı .

İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kazada biri TIR şoförü olmak üzere iki kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Valiliğin açıklamasında kazada ikisi polis 5 kişinin de yaralandığı bilgisi verildi.

Kazada yaralanan polis memuru Serkan Hızlı, hastanede şehit oldu.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE VEDA

Hızlı'nın cenazesi, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi'ndeki törenin ardından Akhisar ilçesindeki Yeni Gülruh Camii'ne getirildi.

Hızlı için camide öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Bu sırada şehidin annesi Hatice ve babası Enver Hızlı, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Törene Hızlı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Manisa Valisi Vahdettin Özkan, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, son yayımlanan atama kararlarıyla Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Akhisar Kaymakamı Mustafa Can, Akhisar Belediye Başkanı Ekrem Kayserili de katıldı.

Şehidin naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Akhisar Şehitliği'nde toprağa verildi.