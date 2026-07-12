Şehit uzman çavuşa gözyaşlarıyla veda

Eskişehir 'de çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Demirbaş için bugün memleketi Samsun'da tören düzenlendi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'ndaki törenin ardından cenazesi, dün memleketi Samsun'un Terme ilçesine getirilen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Demirbaş için bugün Sakarlı Mahallesi'ndeki baba ocağında helallik alındı.

Şehit Demirbaş'ın cenazesi ardından Merkez Camisi'ne götürüldü. Burada düzenlenen törene şehidin yakınları ve vatandaşlar ile siyasiler katıldı.

Ayakta durmakta güçlük çeken şehidin eşi Mürvet Demirbaş'ın tekerlekli sandalyede cenazeye katıldığı görüldü.

Şehidin yakınları tabutun başında gözyaşı döktü.

Demirbaş'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası aile kabristanlığında toprağa verildi.