Şehit ve gazi çocuklarına 609 milyon TL'lik eğitim desteği yarın ödenecek
22.10.2026 18:02
Destekten 18 bin 441 öğrenci yararlanacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şehit yakınları ile harp ve vazife malulleri ve çocuklarına toplam 609 milyon liralık eğitim yardımının 23 Ekim'de ödeneceğini açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026-2027 eğitim-öğretim dönemine ilişkin eğitim yardımı ödemelerinin 23 Ekim Cuma günü yapılacağını duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Işıkhan, şehitlerin çocukları ile harp ve vazife malulleri ve çocuklarına Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla toplam 609 milyon lira ödeme gerçekleştirileceğini bildirdi.
Işıkhan, destekten 18 bin 441 öğrencinin yararlanacağını belirtti.
EĞİTİM YARDIMI NE KADAR?
Bakan Işıkhan'ın paylaştığı bilgilere göre eğitim kademelerine göre ödenecek tutarlar şöyle:
- İlköğretim: 23 bin 632 lira 68 kuruş
- Ortaöğretim: 35 bin 449 lira 2 kuruş
- Yükseköğretim: 47 bin 265 lira 36 kuruş
Ödemeler yılda bir kez gerçekleştiriliyor. Hak sahipleri, ödemelerine ilişkin banka ve tutar bilgilerini SGK'nin eğitim-öğretim yardımı sorgulama ekranından öğrenebilecek.