"UNUTULMASIN İSTİYORUZ"

Bursa Emniyet Teşkilatı Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı ve şehit eşi Nevin Fırtına, projenin kendileri için çok özel bir anlam taşıdığını söyledi.

Şehitlerin unutulmamasını, daha geniş kitleler tarafından tanınmasını ve hatıralarının yaşatılmasını istediklerini belirten Fırtına, "Daha büyük bir kitlelerin sahiplenmesini istiyoruz. Daha da bilinmesini, tanınmasını ve unutulmamasını istiyoruz. Torunlarımız var, çoluğumuz çocuğumuz var. Ben şehit eşi olarak evlatlarımın ve torunlarımın tabii ki nice yıllarda yaşayabilmelerini istiyorum." dedi.