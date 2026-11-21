Şehitliklerde karekod dönemi
21.11.2026 12:41
Bursa'da şehit mezarlarına karekod yerleştirildi. Ziyaretçiler karekodu okutarak şehitlerin hayat hikayelerine, fotoğraflarına ve videolarına ulaşabilecek.
Şehitlerin hatırası dijital ortamda yaşatılacak.
Bursa'da şehitlerin hatırasını gelecek nesillere taşıyacak anlamlı bir çalışma başlatıldı.
Merkez ve 17 ilçede bulunan 345 şehidin mezarına karekod yerleştirildi. Karekodu okutanlar şehitlerin yaşam öykülerine, aile bilgilerine, fotoğraf ve videolarına ulaşabiliyor.
Üstelik ziyaretçiler, şehitlerin dijital hatıra sayfalarına duygu ve düşüncelerini de yazabiliyor.
Uygulamaya karekod olmadan da "bursasehitlik.tr" adresinden ulaşılabiliyor.
"UNUTULMASIN İSTİYORUZ"
Bursa Emniyet Teşkilatı Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı ve şehit eşi Nevin Fırtına, projenin kendileri için çok özel bir anlam taşıdığını söyledi.
Şehitlerin unutulmamasını, daha geniş kitleler tarafından tanınmasını ve hatıralarının yaşatılmasını istediklerini belirten Fırtına, "Daha büyük bir kitlelerin sahiplenmesini istiyoruz. Daha da bilinmesini, tanınmasını ve unutulmamasını istiyoruz. Torunlarımız var, çoluğumuz çocuğumuz var. Ben şehit eşi olarak evlatlarımın ve torunlarımın tabii ki nice yıllarda yaşayabilmelerini istiyorum." dedi.