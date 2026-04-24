Sekiz ilde yasa dışı bahis operasyonu: 81 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı 'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ve KOM Daire başkanlıkları, MASAK ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Gaziantep merkezli sekiz ilde 92 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 81 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin, yasa dışı bahis sitelerinde bahis oynayan üyelerin bakiye yükleyebilmesi amacıyla havuz hesaplarda kullanılmak üzere banka ve kripto hesabı temin ettikleri, suçtan elde edilen tutarların nakline aracılık yaptıkları ve yasa dışı bahis oynattıkları belirlendi.

254 BANKA VE 121 KRİPTO HESABINDA 50 MİLYAR LİRALIK PARA HAREKETİ

MASAK incelemesi sonucunda zanlılara ait 254 banka ve 121 kripto hesabında 50 milyar lira para hareketi olduğu tespit edildi.