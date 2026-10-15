Selde elektrik akımına kapılıp can verdi. 14 yaşındaki Mahmut'un hikayesinde acı ayrıntı

Dün akşam saatlerinde kentte etkili olan sel can aldı.

Balat Mahallesi Çukurbostan Parkı’nda 14 yaşındaki Mahmut Işıldak, su birikintisine bastığı anda elektrik akımına kapıldı.

Bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olaya ilişkin İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Fatih Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise olayın yaşandığı noktada belediye tarafından tarafından yürütülen herhangi bir yol kazısı veya altyapı çalışmasının bulunmadığı ifade edildi.

Açıklamada "Olayın nedenlerinin belirlenmesine yönelik süreci ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde yakından takip ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

ACI AYRINTI ORTAYA ÇIKTI

Işıldak'ın ölümünün ardından yürek burkan ayrıntı ortaya çıktı.

Küçük çocuğun ayakkabılarının ıslanmaması için çıkararak yalın ayak yürüdüğü söylenildi.

Işıldak'ın 5 kardeşi olduğu, babasının ise 6 ay önce hayatını kaybeden din hocası olduğu öğrenildi.



CENAZESİ DÜZCE'DE DEFNEDİLDİ



Işıldak'ın cenazesi, İstanbul'da ikindi vakti kılınan namazın ardından merkeze bağlı Doğanlı köyüne getirildi.

Burada dede Mahmut Işıldak'ın evinin bahçesinde helallik alınmasının ardından çocuğun cenazesi köy mezarlığına defnedildi.

Düzce Valisi Mehmet Makas, cenaze evine taziye ziyaretinde bulundu.

“MEVLAM BİZİ TOPRAKTAN YARATTI, TOPRAK OLACAĞIZ”

Torunuyla aynı ismi taşıyan 70 yaşındaki dede Mahmut Işıldak, AA muhabirine, torunlarının ve çocuklarının hepsinin hafız olduğunu söyledi.

Işıldak, torunlarının İstanbul'da hafızlık eğitimi aldığını belirterek, "Ölen oğlum hafızdı zaten. Onları okutup hepsini hafız yaptı. 3 oğlan, 2 kızdı, şimdi 2 oğlan, 2 kızı kaldı. Mevlam bizi topraktan yarattı, toprak olacağız. Hepimiz öleceğiz, herkes yaşayacak bunu. Çocuklarım da var, Ümraniye'de. Devamlı telefonla görüşüyorduk. Yalnız şunu söyleyeyim hanımla evlat acısı çok acıymış. Onun için çok ağladım." ifadelerini kullandı.

Amca Mustafa Işıldak da vefat eden yeğeninin İstanbul'da eğitim aldığını dile getirek, şöyle konuştu:

"Rahmetli yeğenim ağabeyimin ortanca oğluydu. İstanbul'da yaşıyorlar. Orada medrese eğitimi alıyordu. Böyle bir olay yaşadık. Takdiriilahi. Mevlam ne derse o oluyor. Acımız büyük, kelimelere sığmıyor. Peş peşe 3 cenazemiz oldu. Mart'ın 26'sında ağabeyimi, Temmuz'un 21'inde annemi, şimdi de yeğenim Mahmut Işıldak'ı kaybettik. Babamla isimleri aynı zaten."

Işıldak, olaydan önce yeğeninin ayakkabısı ıslanmasın diye çıkarttığını tahmin ettiklerini ancak tam net bilgiye henüz ulaşamadığını sözlerine ekledi.