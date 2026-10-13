Semiha Sözer cinayetinde cani koca için Yargıtay'dan karar

NE OLMUŞTU?

Semiha Sözer, 24 Ocak 2023'te Yalova'nın Altınova ilçesindeki Ballıkaya mevkisinde, fotoğraf çekme bahanesiyle götürüldüğü yaklaşık 20 metre yükseklikten düşerek yaşamını yitirmişti.

Dijital incelemelerde ise Erdal Sözer'in olay öncesinde internet üzerinden "Bir kişi nasıl itilir?" ve "Bir kişi nasıl atılır?" şeklinde aramalar yaptığı belirlenmişti.

Çelişkili ifadeleri üzerine olaydan yaklaşık 1,5 yıl sonra cinayet şüphesiyle tutuklanan Erdal Sözer hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Erdal Sözer, geçen yıl "eşe karşı kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

SUÇLAMALARI REDDETMİŞTİ

Sözer suçlamaları reddederek "Cezaevinde insan kesmiş, öldürmüşlerle aynı koğuşta kalıyorum. Ben katillerle yemek yiyorum, bu kadarını da hak etmedim." demişti.