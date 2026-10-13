Semiha Sözer cinayetinde cani koca için Yargıtay'dan karar
13.10.2026 10:57
Sözer, 20 metre yükseklikteki kayalıklardan düşmesi sonucunda olay yerinde yaşamını yitirmişti.
Yalova'da kayalıklardan itilerek düşen Semiha Sözer'in ölümünde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan katil eş Erdal Sözer'in cezası Yargıtay tarafından onandı.
Yalova'da 2024 yılının ocak ayında cinayete kurban giden Semiha Sözer cinayetinde Yargıtay son noktayı koydu.
Tutuklu sanık Erdal Sözer hakkında, Altınova ilçesi Soğuksu köyü Ballıkaya mevkisinde, 24 Ocak 2023'te "kayalıklardan düştü" dediği eşi Semiha Sözer'i öldürdüğü gerekçesiyle Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesince verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına ilişkin temyiz incelemesi, Yargıtay 1. Ceza Dairesince tamamlandı.
Sanığın cezasını onayan daire, yerel mahkemenin kararını "kadına karşı" ibaresini de içerecek şekilde düzelterek onadı.
Kararda sanığın iyi hal indirimi talepleri de kabul edilmedi.
Erdal Sözer'in ayrıca Gaziantep'te kayalıklardan düşerek ölen kadınla ilgili bir haberi defalarca okuduğunu tespit etti.
NE OLMUŞTU?
Semiha Sözer, 24 Ocak 2023'te Yalova'nın Altınova ilçesindeki Ballıkaya mevkisinde, fotoğraf çekme bahanesiyle götürüldüğü yaklaşık 20 metre yükseklikten düşerek yaşamını yitirmişti.
Dijital incelemelerde ise Erdal Sözer'in olay öncesinde internet üzerinden "Bir kişi nasıl itilir?" ve "Bir kişi nasıl atılır?" şeklinde aramalar yaptığı belirlenmişti.
Çelişkili ifadeleri üzerine olaydan yaklaşık 1,5 yıl sonra cinayet şüphesiyle tutuklanan Erdal Sözer hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.
Erdal Sözer, geçen yıl "eşe karşı kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.
SUÇLAMALARI REDDETMİŞTİ
Sözer suçlamaları reddederek "Cezaevinde insan kesmiş, öldürmüşlerle aynı koğuşta kalıyorum. Ben katillerle yemek yiyorum, bu kadarını da hak etmedim." demişti.