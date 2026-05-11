Serum sonrası komaya girdi. Tıp merkezindeki müdahale genç kadının canına mal oldu
11.05.2026 09:01
28 yaşındaki Gamze Yıldız
İstanbul Ümraniye'de bir tıp merkezinde kendisine verilen serum sonrası ölümcül derecede alerjik reaksiyon yaşayan 28 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti. (Star Haber: Onur Aksoy)
28 yaşındaki bir kadın, grip nedeniyle İstanbul Ümraniye'de gittiği bir tıp merkezinde kendisine verilen serum sonrası fenalaştı. Ambulansla götürüldüğü devlet hastanesinde 1 ay yoğun bakımda kalan kadın hayatını kaybetti. Genç kadına serum veren kişinin doktor değil, laboratuvar teknisyeni olduğu belirlendi.
Genç kadının ailesi, suç duyurusunda bulundu.
SERUM SONRASI ÖLÜMCÜL DERECE ALERJİK REAKSİYON YAŞADI
İddaya göre, 28 yaşındaki Gamze Yıldız, mart ayında grip şüphesiyle bir tıp merkezine gitti. Ancak kendisine bağlanan serumun ardından anafilaksi, yani ölümcül derecede alerjik reaksiyon yaşadı.
Baba Neytullah Yıldız, kızına verilen serumun içine altı tane ilaç attıklarını, serumu takar takmaz da kızının nefes alamamaya başladığını ancak ilacı vermeye devam ettiklerini iddia etti.
Genç kadın fenalaştıktan sonra tıp merkezinin önüne bir ambulans geldi ve ambulansla Ümraniye Devlet Hastanesine götürüldü. Ve Gamze Yıldız hastanede yoğun bakıma alındı. Bir ay boyunca yoğun bakımda kalan Yıldız, yaşam savaşını kaybetti.
Acılı anne Suna Doğantekin (solda)
“TEK KIZIMI DEĞİL, HEPİMİZİ ÖLDÜRDÜLER”
Acılı anne Suna Doğantekin, “Ben yaşamıyorum. Ben şu an sadece buradayım diye ayakta duruyorum. Tek kızımı öldürmediler, hepimizi öldürdüler.” diyerek acısını paylaştı.
SERUMU TEKNİSYEN VERDİ, FENALAŞTIĞINDA MERKEZDE DOKTOR YOKTU İDDİASI
Penisiline alerjisi olan genç kadına, serum veren kişinin doktor değil, tıp merkezinde çalışan bir laboratuvar teknisyeni olduğu öne sürülüyor. İddiaya göre, Yıldız fenalaştığı sırada tıp merkezinde doktor yoktu. Ona müdahale eden kişi ise, o sırada tesadüfen tıp merkezinde bulunan başka bir hastanenin doktoruydu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI, ADLİ TIP RAPORU BEKLENİYOR
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken laboratuvar teknisyeni dahil tıp merkezinde çalışan herkesin ifadesi alındı. Yıldız'ın ölümüne ilişkin adli tıp kurumundan gelecek rapor bekleniyor.