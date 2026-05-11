Serum sonrası komaya girdi. Tıp merkezindeki müdahale genç kadının canına mal oldu

28 yaşındaki bir kadın, grip nedeniyle İstanbul Ümraniye 'de gittiği bir tıp merkezinde kendisine verilen serum sonrası fenalaştı. Ambulansla götürüldüğü devlet hastanesinde 1 ay yoğun bakımda kalan kadın hayatını kaybetti. Genç kadına serum veren kişinin doktor değil, laboratuvar teknisyeni olduğu belirlendi.

Genç kadının ailesi, suç duyurusunda bulundu.

SERUM SONRASI ÖLÜMCÜL DERECE ALERJİK REAKSİYON YAŞADI

İddaya göre, 28 yaşındaki Gamze Yıldız, mart ayında grip şüphesiyle bir tıp merkezine gitti. Ancak kendisine bağlanan serumun ardından anafilaksi, yani ölümcül derecede alerjik reaksiyon yaşadı.

Baba Neytullah Yıldız, kızına verilen serumun içine altı tane ilaç attıklarını, serumu takar takmaz da kızının nefes alamamaya başladığını ancak ilacı vermeye devam ettiklerini iddia etti.

Genç kadın fenalaştıktan sonra tıp merkezinin önüne bir ambulans geldi ve ambulansla Ümraniye Devlet Hastanesine götürüldü. Ve Gamze Yıldız hastanede yoğun bakıma alındı. Bir ay boyunca yoğun bakımda kalan Yıldız, yaşam savaşını kaybetti.