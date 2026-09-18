Sevdiğim Sensin'de Dicle'nin savunması geceye damga vurdu
18.09.2026 13:55
Ay Yapım imzalı dizinin hikâyesi Coşkun Irmak’a, senaryosu Yeşim Aslan’a ait.
Dün akşam 17'nci bölümüyle ekranlara gelen Sevdiğim Sensin, Total kategorisinde en çok izlenen dizi oldu.
Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in paylaştığı “Sevdiğim Sensin” yeni sezonuyla ekranlara döndü. Perşembe akşamlarına damga vuran Sevdiğim Sensin, 17 Eylül'de 17'nci bölümüyle izleyici karşısına çıktı.
Total grubunda 4,82 izlenme oranı ve 15,45 izlenme payı ile birinci olurken, AB grubunda 2,88 izlenme oranı ve 9,52 izlenme payı, ABC1 grubunda ise 4,09 izlenme oranı ve 12,70 izlenme payı aldı.
Sevdiğim Sensin dizisinin yönetmenliğini Gökçen Usta üstleniyor.
Erkan’ı özgürlüğüne kavuşturmak için teslim olan Dicle, cezaevinin zorlu şartlarına boyun eğmedi. Erkan’ın sürpriziyle cezaevinde gerçekleşen nikâh duygusal anlara sahne olurken, Derya, Dicle için Ferman’a donör olarak hayatını kurtardı.
Bölümün final sahnesine Dicle’nin mahkemede yaptığı duygu yüklü savunması damga vururken, Ferman’ın Dicle’nin suçsuz olduğunu açıklaması, Erkan ve Dicle için umut ışığı oldu. Dicle’nin adalet arayışındaki kararlı ve sarsıcı cümleleri, sosyal medyada da kısa sürede beğeni topladı.