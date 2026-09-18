Sevdiğim Sensin'de Dicle'nin savunması geceye damga vurdu

Erkan’ı özgürlüğüne kavuşturmak için teslim olan Dicle, cezaevinin zorlu şartlarına boyun eğmedi. Erkan’ın sürpriziyle cezaevinde gerçekleşen nikâh duygusal anlara sahne olurken, Derya, Dicle için Ferman’a donör olarak hayatını kurtardı.

Bölümün final sahnesine Dicle’nin mahkemede yaptığı duygu yüklü savunması damga vururken, Ferman’ın Dicle’nin suçsuz olduğunu açıklaması, Erkan ve Dicle için umut ışığı oldu. Dicle’nin adalet arayışındaki kararlı ve sarsıcı cümleleri, sosyal medyada da kısa sürede beğeni topladı.