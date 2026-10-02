Sevgilisinin eski eşinden kaçarken canından oldu

Adana 'nın merkez Sarıçam ilçesinde bir apartmanın üçüncü katından düşen kişi hayatını kaybetti.

Olay, gece yarısı Sofudede Mahallesi'nde meydana geldi. 42 yaşındaki Ö.Ö., sevgilisi S.K.'nin evine gitti. İddiaya göre ikili birlikte vakit geçirirken, kısa süre sonra kadının eski kocası M.A.Ç. evin kapısını çaldı.

Kapıyı açmayan S.K., M.A.Ç.'den gitmesini istedi. Bu sırada sevgilisinin eski eşiyle karşılaşmak istemeyen Ö.Ö., panikle 6 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairenin penceresine çıktı. İddiaya göre dengesini kaybeden Ö.Ö., metrelerce yükseklikten beton zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri Ö.Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Ö.Ö.'nün cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, polis ev sahibi S.K. ile eski eşi M.A.Ç.'yi gözaltına aldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.