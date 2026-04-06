Seyir halindeki araca yorgun mermi isabet etti
06.04.2026 03:45
Anadolu Ajansı
İnegöl'de Mehmet K.'nin kullandığı araç yorgun merminin hedefi oldu. Olayda yaralanan olmazken polis ateş açan kişinin tespiti için çalışma başlattı.
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Kozluca Yolu Bulvarı'nda 27 yaşındaki Mehmet K. idaresindeki otomobile, seyir halinde olduğu sırada yorgun mermi isabet etti.
Sürücünün ihbarıyla bölgeye olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Mermi çekirdeğinin, aracın tavanına hasar verip ön cama düştüğü belirlendi. Polis ekipleri, incelemenin ardından silahla ateş eden kişinin tespiti için çalışma başlattı.