Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı
08.10.2026 09:57
Alevlere teslim olan otobüs kullanılamaz hale geldi.
Hatay’da seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi. Yolcusu bulunmayan otobüsün şoförü yangından yara almadan kurtuldu.
Hatay’da seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü kısa sürede yanarak kullanılamaz hale geldi. İçinde yolcu bulunmayan otobüsün sürücüsü yangını yara almadan atlattı.
Yangın, Antakya-İskenderun yolu Maraşboğazı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Metro Turizm’e ait yolcu otobüsü, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Kısa sürede otobüsü saran alevler üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Arızalı olduğu öğrenilen otobüs yangında kullanılamaz hale gelirken, sürücünün yara almadığı belirtildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.