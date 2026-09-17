Seyir halindeyken lastiği patlayan tır önündeki tıra çarptı, sürücü hayatını kaybetti
17.09.2026 15:23
Kazada tır sürücüsü hayatını kaybetti.
Şanlıurfa-Viranşehir kara yolunda lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkan tır, önünde ilerleyen tıra çarptı. Kazada sürücü şoförü hayatını kaybetti.
Şanlıurfa’da seyir halindeyken lastiği patlayan tırın önündeki tıra çarpması sonucu sürücü Mahmut Yıldızgören (57) hayatını kaybetti.
Kaza, öğle saatlerinde Şanlıurfa-Viranşehir kara yolunun Çobandere mevkisinde meydana geldi. Mahmut Yıldızgören yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen tırın seyir sırasında lastiği patladı.
Yıldızgören’in direksiyon hâkimiyetini kaybettiği tır, aynı yönde ilerleyen sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen başka bir tıra arkadan çarptı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Yıldızgören’in hayatını kaybettiği belirlendi.
Yıldızgören’in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazenin, memleketi Şırnak’ın Silopi ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.