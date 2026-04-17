SGK'ye 100 denetmen yardımcısı alınacak

Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK ) sözlü sınavla alınacak 100 yeni sosyal güvenlik denetmen yardımcısı taşra teşkilatı kadrolarında genel idare hizmetleri sınıfında istihdam edilecek.

Kurumun Resmi Gazete 'de yayımlanan ilanına göre, adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddesinde yer alan genel şartlara sahip olmak, en az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının ilgili fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak şartları aranacak.

Ayrıca adayların, giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları, görevini devamlı olarak yapmaya engel durumları bulunmaması, ÖSYM tarafından 2024 veya 2025'te yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda ilgili puan türünde asgari 70 puan almış olmaları gerekecek.

BAŞVURULAR 17 NİSAN'DA BAŞLYOR

Sınav için başvurular 17 Nisan'da başlayacak, 3 Mayıs saat 23.59'da sona erecek. Adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinden, Sosyal Güvenlik Kurumu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı adresinden yapacak. Sınav, tek aşamalı ve sözlü olarak 15-26 Haziran tarihlerinde SGK Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacak.