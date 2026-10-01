Siber Güvenlik Başkanlığı'na yeni atamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete 'de yayımlanan atama kararlarına göre, Siber Güvenlik Başkanlığı Başkan Yardımcılıklarına Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdür Yardımcısı Halit Küçükünal ile Yusuf Tancan atandı.

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdür Yardımcısı Ferhat Aydoğdu, Dijital Devlet Genel Müdürlüğüne Furkan Civelek, Siber Savunma Genel Müdürlüğüne Mahmut Esat Yıldırım, Ekosistem Geliştirme Genel Müdürlüğüne Mahmut Küçük ve Birinci Hukuk Müşavirliğine Ercan Atasever getirildi.

Siber Güvenlik Başkanlığı Kamu Yapay Zeka Genel Müdürlüğüne ise Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Osman Gazi Güçlütürk atandı. (DHA)