Şiddetli yağışlar Karadeniz'in rengini değiştirdi
15.10.2026 12:05
Yağışların ardından ortaya çıkan manzara havadan görüntülendi.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde etkili olan yağışların ardından Karadeniz'in rengi değişti.
Yüksek kesimlerde etkili olan yağışlarla birlikte dereler ve ırmaklar aracılığıyla denize ulaşan yağmur suları, kıyı kesimlerinde denizin renginin değişmesine neden oldu.
Yağış sonrası akarsuların taşıdığı suyun denize karışmasıyla kıyı şeridinde farklı renk tonları ortaya çıktı.
Özellikle dere ve ırmakların Karadeniz'e döküldüğü noktalarda gözlenen renk değişimi, sahil kesiminde dikkat çekti. Denizde oluşan renk farklılığı kıyı boyunca gözlemlendi.