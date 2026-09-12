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Siirt'te hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı. 4 yaralı

12.09.2026 15:24

Siirt'te hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı. 4 yaralı
IHA

Eruh’ta hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastanede tedaviye alındı.

İHA
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Siirt’in Eruh ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Siirt'in Eruh ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

 

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Yanılmaz köyü mevkiinde seyir halindeki hafif ticari araç ile kamyonet, belirlenemeyen bir nedenle sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı.

 

Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvveti sevk edildi.

 

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Eruh Devlet Hastanesine kaldırıldı.

 

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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