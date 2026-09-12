Siirt'te hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı. 4 yaralı
12.09.2026 15:24
Eruh’ta hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastanede tedaviye alındı.
Siirt’in Eruh ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Siirt'in Eruh ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Yanılmaz köyü mevkiinde seyir halindeki hafif ticari araç ile kamyonet, belirlenemeyen bir nedenle sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvveti sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Eruh Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.