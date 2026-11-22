Görev yaptığı Şırnak Şenoba 48'inci Hudut Tugay Komutanlığında dün meydana gelen silah kazasında yaralanan İstihbarat Astsubay Çavuş Yalın Gergün, kurtarılamadı. Gergün, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB ), yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Şırnak Şenoba 48'inci Hudut Tugay Komutanlığında 21 Kasım'da meydana gelen silah kazasında yaralanan silah arkadaşımız İstihbarat Astsubay Çavuş Yalın Gergün kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yayımladığı mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, silah kazası sonucu 21 Kasım'da şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.​​​​​​​