Sağlık raporları yönetmeliği 19 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayınlandı ve yürürlüğe girdi. Yeni yönetmelik, eski Saglik Raporları Usul ve Esaslari Hakkında Yönerge'ye göre bir dizi yeni düzenleme içeriyor.

Tabanca, yivli ve yivsiz tüfek ruhsatları için gerekli sağlık raporları için de yeni uygulama yürürlüğe girdi.

Eski yönergeden farklı olarak, doktorlar silah ruhsatları, yani tabanva, yivli ve yivsiz tüfek için rapor talep edildiğinde bazı yeni konuları da dikkate alacak.

KUMAR BAĞIMLISINA RUHSAT YOK

Yönetmelikle, eski düzenlemeden farklı olarak, madde bağımlılılarının yanısıra, kumar bağımlılarına da olumlu sağlık raporu verilmemesi hükme bağlantı.

Eski yönergede, “Silah kullanabilmek; başta kişinin kendisi olmak üzere çevresine zarar vermemesi, zarar verici gücü çok fazla olan silahın kötüye kullanımının önlenebilmesi, silahın güvenle saklanabilmesi, muhafaza edilebilmesi ve silaha gereken hassasiyetin-ciddiyetin gösterilebilmesi için psikiyatrik yönden iyilik hali gerektirir. Psikiyatrik yönden iyilik halinde olmadığı değerlendirilenlere ve aşağıda belirtilen psikiyatrik rahatsızlığı bulunanlara olumlu sağlık kurul raporu verilmez.” deniliyordu.

Bu madde olduğu gibi korundu ve yeni düzenlemlede ek olarak, psikolojik muayeneye bazı ek şartlar getirildi. Eski yönetmelikte, psikiyatri muayene sırasında şu hususlara dikkat edilmesi isteniyordu:

“Güncel tedavi algoritmalarına uygun şekilde, etkin doz ve yeterli süre tedavi edilmelerine rağmen iyileşememiş olan ve değerlendirme esnasında mevcut tedavisi devam eden; Depresyon bozuklukları, Anksiyete bozuklukları, Obsesif kompulsif bozukluklar ile Travma ve stresör ile ilişkili bozukluklar, Psikotik bozukluklar, madde veya alkol bağımlılığı, organik mental bozukluklar, intihar girişimi, geçmiş self mutilasyon davranışlarına ait skarlar” olanlara olumlu sağlık raporu verilmeyeceği belirtiliyordu.

Yeni yönetmelikte bu tanımlara ek olarak “madde, kumar ve alkol bağımlılığı” olanlara olumlu sağlık raporu verilemeyeceği yer aldı.

Yine psikiyatrik kontrol sırasında, kişinin geçmiş tedavisine de bakılacak. Sağlık raporu alınmasına engel şekilde psikolojik tedavi görenlerin, “tedavi sonrasında son 2 yılı semptomsuz ve tedaviye ihtiyaç duymadan geçirmiş olması” şartı aranacak. Yeni yönetmeliği göre, bu şartın yanısıra, başvuru yapılan kurumuna, sağlık raporu almak isteyeni takibi zorunluluğu da getirildi. Yönetmelikte, sağlık raporu için başvuru yapan kişinin, daha önce psikolojik tedavi olmasına rağmen iyişileşip iyileşmediği 3 ay süreyle takip edilecek.

BAZI RAHATSIZLIKLAR TEDAVİ OLSA BİLE SAĞLIK RAPORU VERİLMEYECEK

Yönetmeliğe göre, psikotik bozuklukları olanlara, duygu durum bozuklukları olanlara, madde, kumar ve alkol bağımlılığı olanlara, organik mental bozukluğu bulunanlara, intihar girişiminde bulunanlara, dürtü denetim güçlüğü yaşayanlara, “iyileşmiş olsalar ve tedavileri sona erse bile” olumlu sağlık raporu verilmeyecek. Bu maddeye göre, bu durumda olanlar tabanca ve av tüfeği alamayacak.