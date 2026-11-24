Yeniden Değerleme Oranı resmen belli oldu ve Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararla, 2027 yılında uygulanacak silah taşıma ruhsatı harcı da netleşti. Yivli tüfek ve tabanca taşıma için bu harç ödenecek.

2026 yılında 5 yıllık silah taşıma ruhsatı harcı 187 bin 941 TL idi. 2027 yılı için hesaplanan yüzde 27,83 yeniden değerleme oranının uygulanması halinde silah taşıma ruhsatı harcı 240 bin 244 TL olacak. Kararla birlikte, silah taşıma ruhsatı harcında 2026 yılına göre yaklaşık 52 bin 300 TL artış meydana gelecek.

2026 yılında 5 yıllık silah bulundurma ruhsatı harcı 60 bin 147 TL olarak uygulanmaktaydı. 2027 yılında harçlara yüzde 27,83 oranında artış yapılmasının ardından silah bulundurma ruhsatı harcı 76 bin 886 TL olacak,.

2026 yılında 5 yıllık yivsiz tüfek ruhsatnamesi harcı bin 457,10 TL olarak uygulandı. 2027 yılında uygulanacak yüzde 27,83 artış oranıyla binlikte yivsiz tüfek ruhsatı harcı yaklaşık bin 863 TL olacak.

YILLAR İÇİNDE BÜYÜK ARTIŞ YAŞANDI

Silah ruhsatı ücretlerine 2025 yılında ilave artırım gelmişti ve bu kararın ardından ruhsat harçları büyük artış göstermeye başladı, Silah taşıma ve bulundurma ruhsatları 5 yıl boyunca geçerli oluyor. Silah bulundurma ruhsatı Eylül ayında yapılan artışla, 25 bin liradan 50 bin 565 liraya, taşıma ruhsatı ise, 79 bin liradan 158 bin liraya çıkmıştı. Yeniden değerleme oranının yansıtılmasıyla birlikte, 1 Ocak 2026 tarihinden geçerli olmak üzere, silah bulundurma ruhsatı, 50 bin 565 liradan 63 bin 454 liraya, silah taşıma ruhsatı 158 bin liradan 198 bin 517 liraya, yivli av tüfeği bulundurma ruhsatı 50 bin 565 liradan 63 bin 454 liraya, yivli av tüfeği taşıma ruhsatı 158 bin liradan 198 bin 517 liraya, yivsiz tüfek ruhsatnamesi bin 225 liradan bin 537 liraya yükseldi.

SİLAH RUHSATI NASIL ALINIR?

Silah ruhsatı bulundurma ve taşıma olarak iki ayrı ruhsatla alınıyor. Bulundurma ruhsatı varsa sadece ev ya da işyerinde bulundurulabiliyor. Taşıma ruhsatı ise silahın kişinin üzerinde taşınmasına izin veriyor.

İçişleri Bakanlığı’nın resmi web sitesinden veya ilgili yerel emniyet müdürlüklerinden başvuru formu alınıp doldurulması ve kimlik, sağlık raporu, sabıka kaydı ve diğer istenen evrakların hazırlanması gerekiyor. Belgeler yerel emniyet müdürlüğüne teslim ediliyor ve ardından güvenlik soruşturması yapılıp, belgelerin incelenmesi sürecine geçiliyor. İncelemeler sonucunda ruhsat onaylanırsa harçlar yatırılıp ruhsat çıkarılıyor.