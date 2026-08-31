Silahla vuruldu, kanlar içinde tramvaya bindi

Kayseri 'de silahla vurularak yaralanan ve kanlar içindeki kıyafetleriyle İldem-Organize Sanayi yönünde ilerleyen tramvaya binen H.E.A.'yı gören yolcular, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine tramvayın durduğu Tuna durağına 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı H.E.A. ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Polis, H.E.A.'nın silahla yaralandığı olayı aydınlatmak ve şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.