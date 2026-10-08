Silahla vurulmuş halde bulunan Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Ayrancı hayatını kaybetti

Silahla vurulmuş halde bulunan ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Afyonkarahisar Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İhsan Ayrancı hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Vali Yardımcımız ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz Sayın İhsan Ayrancı, bu akşam saatlerinde vefat etmiştir. Merhum Vali Yardımcımız Sayın İhsan Ayrancı’ya Allah’tan rahmet; başta kıymetli ailesi ve yakınları olmak üzere çalışma arkadaşlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat devam etmektedir." denildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.