Silahlarla paylaşım yapıp birbirlerine meydan okudular: 19 gözaltı

Başkent Ankara 'da sosyal medyada paylaşım yapan şüphelilere yönelik soruşturmada 19 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarında silahla ateş eden ve silahlı fotoğraflar paylaşarak birbirine meydan okuyan şüphelileri tespit etti.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYITLARI VAR

Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilere yönelik Altındağ ilçesinde şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gasp Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 19 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda çeşitli suç unsurlarına el konuldu.

Şüphelilerin yaralama, tehdit, ruhsatsız silah bulundurma ve uyuşturucu suçlarından çok sayıda kayıtlarının bulunduğu belirtildi.

Ankara Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, sanal çetelere yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.