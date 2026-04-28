Sıla'nın öldüğü kaza davasında yeni rapor beklenecek

Tekirdağ 'da hukuk fakültesi öğrencisi Sıla Pehlivanoğlu'nun yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin yargılamada yeni rapor istendi.

Kaza, 28 Aralık 2024'te Süleymanpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Büşra Sokak'ta meydana geldi. Evden yemek almak üzere çıkan Namık Kemal Üniversitesi Hukuk Fakültesi üçüncü sınıf öğrencisi Sıla Pehlivanoğlu'nun kullandığı 22 ADV 295 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen A.Ç.'nin kullandığı 59 AHZ 560 plakalı motosikletle çarpıştı.

Yaralanan Pehlivanoğlu, kaza yerine sevk edilen ambulansla, Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Sıla Pehlivanoğlu, 4 Ocak 2025'te yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan diğer motosiklet sürücüsü A.Ç. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

A.Ç. hakkında Tekirdağ 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde taksirle ölüme neden olma suçundan dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, sanık motosiklet sürücüsü A.Ç. tali, ölen Sıla Pehlivanoğlu asli kusurlu bulundu.

SAVCI ÇELİŞKİLERE DİKKAT ÇEKTİ

Davanın görülen 3'üncü duruşmasına Sıla'nın annesi Emel Pehlivanoğlu, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşma savcısı soruşturma ve kavuşturma sırasında sanık hakkında farklı raporlar bulunduğunu belirterek, alınan bilirkişi raporlarında sanığa tali kusur ve kusursuz olduğu yönünde farklı raporlar bulunduğu, çelişkinin giderilmesi için Adli Tıp Kurumu uzmanlar kurulundan ayrıca rapor aldırılması talebinde bulundu.

YENİ RAPOR BEKLENECEK

Mahkeme heyeti, raporların çelişkilerinin ortadan kalkması için Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine ve oradan gelecek raporun beklenmesine karar vererek duruşmayı 10 Eylül 2026 tarihine erteledi.