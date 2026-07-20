Şile Belediyesi Başkanvekili Terzi CHP'den istifa etti

Terzi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bugün, siyasi hayatımın önemli kararlarından birini kamuoyuyla paylaşmak istiyorum.

Yaklaşık 40 yıl boyunca Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında; partimin temel ilkelerine ve değerlerine inanarak, tüm bilgi birikimimi, emeğimi ve gayretimi halkımıza hizmet etmek amacıyla ortaya koydum. Bu uzun yolculuk boyunca birlikte mücadele ettiğim, omuz omuza çalıştığım tüm yol arkadaşlarıma ve bana güven duyan kıymetli vatandaşlarımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum" ifadeleri yer aldı.

'CUMHURİYET HALK PARTİSİ’NDEN İSTİFA ETTİĞİMİ KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURUYORUM'

Terzi paylaşımında "Özellikle Şile’mize hizmet edebilmek, hemşehrilerimizin hayatına değer katacak çalışmaların içerisinde yer almak benim için her zaman büyük bir onur ve sorumluluk olmuştur. Şile’nin gelişimi, huzuru ve geleceği için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da var gücümle çalışmaya devam edeceğim. Ancak geçen zaman içerisinde ülkemizin, Şile’mizin ve milletimizin beklentilerinin önemli ölçüde değiştiğine şahit oldum. Bu değişim karşısında siyasetin de çözüm odaklı, kapsayıcı, yapıcı ve hizmet odaklı bir anlayışla yürütülmesi gerektiğine inanıyorum. Benim için siyaset; ayrıştırmanın değil birleştirmenin, çatışmanın değil uzlaşmanın, polemik üretmenin değil eser ve hizmet üretmenin adıdır. Siyasetin asli görevi; milletimizin ortak menfaatlerini öncelemek ve vatandaşlarımızın hayatına dokunan kalıcı çözümler üretmektir. Bu karar; herhangi bir kırgınlığın, öfkenin ya da kişisel beklentinin sonucu değildir. Aksine, uzun süren değerlendirmelerin, vicdani muhasebenin ve Şile’mize daha etkin hizmet edebilme sorumluluğunun doğal bir neticesidir. Bundan sonraki süreçte de hangi görev ve sorumlulukta olursam olayım; makam ve unvan gözetmeksizin, tek önceliğim Şile’mize, milletimize ve ülkemize en iyi şekilde hizmet etmek olacaktır. CHP çatısı altında Şile halkına faydalı hizmetler sunamayacağım kanaatine vardığımdan, Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyuruyorum" ifadeleri kullandı.