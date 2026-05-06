Silikon ameliyatında bıçak parası iddiası: "90 bin lira göndermezseniz ameliyata almıyor"

"AMELİYATTAN SONRA 40 BİN LİRA DAHA İSTEDİLER"

Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına müşteki B.Ö. ile sanıklar B.V.Ü. ile T.V. ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada ifade veren B.Ö., ameliyatın başarısız olduğunu ve ameliyat sonrası ciddi sağlık sorunları yaşadığını ifade ederek, "Odadayken sanık doktor bana 90 bin lira ücret olduğunu söyledi. Ben de 'indirim yok mu' diye sordum. O da bana 'bu son fiyattır' diye söyledi." ifadelerini kullandı.

Sanık doktorun parayı T.V.'nin hesabına gönderilmesini istediğini anlatan B.Ö., "Ameliyata girmeden 15 dakika önce sanık T.V. bana 'Parayı göndermezseniz doktor bey ameliyata almayacak' dedi. Bunun üzerine ablam sanık T.V.'nin gönderdiği banka hesap numarasına parayı gönderdi. Ben heyecanlı olduğum için hesap sahibinin ismine bakmadım. Açıklamaya da 'altın alımı' diye yazacaksınız diye söylediler, biz de bu şekilde yazdık." ifadelerini kullandı.

Kendisinden ameliyattan sonra ise 40 bin lira istendiğini anlatan kadın, şöyle devam etti:

"- Sonrasında T.V. bana haziran ayına kadar ödemek üzere 40 bin lira da silikon parası olarak istedi. Ameliyat sonrasında ben rahatsızlık yaşadım, özel bir hastaneye gittim. Oradaki doktor benim durumumun ne kadar ağır olduğunu görüp şaşırdı ve antibiyotik tedavisine başladı. Olay nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşadım, başka ameliyatlar daha geçirdim."

"90 BİN LİRA SİLİKON VE HİZMET BEDELİ"

Savunma yapan T.V. ise silikonların ücretli şekilde temin edildiğini ve alınan 90 bin liranın silikon ile hizmet bedeli olduğunu öne sürerek, "Ben silikon bayiliği de yapmaktayım. Benden silikon almak istediğini belirtti. 100 bin TL ücret söyledim. Sonrasında 90 bin TL karşılığında anlaştık. Silikon ücretleri devlet tarafından ödenmemektedir. 90 bin liranın tamamı silikon ve hizmet bedelidir. Doktor B.V.Ü.'ye herhangi bir şekilde para ödemesi yapmadım. İrtikap suçuna herhangi bir şekilde yardım etmedim." diye konuştu.

PROFESÖRDEN İDDİALARA RET

Doktor B.V.Ü. ise savunmasında, hastanın silikon kullanmak istediğini kendisinin söylediğini belirterek, şunları kaydetti:

"- Ameliyat için göğüslerinin uygun olmadığını ve istediği şekilde dikleştirme işleminin yapılamayacağını söyledim. Buna rağmen müşteki meme ameliyatı olmak istediğini söyledi. Ben de kabul ettim.

- Ameliyat sonrasında komplikasyon gelişti. Her türlü tedaviyi yapabileceğimi söyledim ancak müşteki tepki gösterdi. Bahsedilen iddiayı kabul etmiyorum. Sanık T.V.’den herhangi bir şekilde nakit ya da başka bir yolla para almadım."

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme başkanı, duruşmayı usule uygun tebligata rağmen duruşmaya gelmeyen tanıklar hakkında zorla getirme emri düzenlenmesine karar verip, 18 Haziran gününe erteledi.