Sinek ilacı 3 kişiyi zehirledi

Bolu Karamanlı Mahallesi'nde gece saatlerinde sokakta araçla sinek ilaçlaması yapıldı. İlaçlama çalışmasının ardından astım hastası olduğu belirtilen 76 yaşındaki S.U. nefes darlığı yaşamaya başladı. Yakınlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ekibi sevk edildi.

S.U.’nun bulunduğu daireye ulaşmak için apartmana giren 2 sağlık çalışanı da fenalaştı. Bunun üzerine bölgeye takviye sağlık ekiplerinin yanı sıra polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan S.U. ile 2 sağlık çalışanı, sinek ilacı kokusundan etkilenme şüphesiyle ambulanslarla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı.

AFAD ekipleri, S.U.’nun yaşadığı dairede inceleme yaptı. İlk kontrollerde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadığı öğrenildi.