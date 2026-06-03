Sınır kapılarında bayram rekoru kırıldı

Kurban Bayramı tatilinde gümrük kapılarında rekor kırıldı.

Ticaret Bakanlığı, tatilin son gününde yurdun Avrupa'ya açılan kara gümrük kapılarında binek araç ve yolcu giriş rekorları kırıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İspala'da 1 Temmuz 2023 tarihinde kaydedilen 2 bin 692 binek araç giriş rekorunun 30 Mayıs'ta aşıldığı belirtildi. Açıklamada 30 Mayıs günü sınırdan 2 bin 926 binek araç girişi olduğu ifade edildi.

Avrupa'ya açılan bir diğer sınır kapısı Hamzabeyli'de ise bin 871 binek araç geçişi gerçekleşti. Pazarkule'den bin 489 araç gerçeken her iki kapıda da rekor kırıldığı anlatıldı.

Daha önce geçen yıl 3 Ağustos'ta 4 bin 690 olarak kaydedilen yolcu geçiş rekoru ise 30 Mayıs tarihinde 4 bin 833'le yeni bir seviyeye ulaştı.

Bakanlık açıklamasında, "Ticaret Bakanlığı olarak, gümrük kapılarımızdaki tüm taşıma modlarında hizmet kalitesini en üst seviyede tutmaya ve lojistik süreçlerin yanında vatandaşlarımızın seyahat konforunu sağlamaya yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.