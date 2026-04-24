Sınırda kilolarca uyuşturucu ele geçirildi

Van ile Hatay sınır hatlarındaki arama-tarama faaliyetleri gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB ), konuya ilişkin yaptığı açıklamada milli güvenliğin teminatı olan sınırlarda, yasa dışı geçiş ve kaçakçılık faaliyetlerine karşı mücadelenin kararlılıkla devam ettiği vurguladı.

Bu kapsamda keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerinin aralıksız sürdüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Hudut Kartallarımız, Van ile Hatay hudut hatlarında icra ettikleri arama-taramada 29 bin 332 gram uyuşturucu madde, 3 bin 485 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucular, Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı ve Babatorun Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.”