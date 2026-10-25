Sinop'ta 91 yaşındaki hastaya şiddet iddiası. Hemşire hakkında soruşturma başlatıldı

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nin palyatif ünitesinde tedavi gören 91 yaşındaki H.A.'nın yakınları, hastanın ünitede görevli bir hemşireden şiddet gördüğünü iddia ederek görevli hakkında şikayetçi oldu.

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında hemşire E.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan E.B. tutuklanma talebiyle sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe serbest bırakıldı.

Sinop İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Sinop Atatürk Devlet Hastanesi palyatif ünitesinde tedavi gören bir hastamızın yüzünde yaraların bulunduğunun bildirilmesi üzerine derhal adli ve idari inceleme başlatılmıştır. Süreç titizlikle takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.