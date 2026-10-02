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Sinop'ta alabora olan teknedeki polis memurunun cansız bedenine ulaşıldı

02.10.2026 12:48

Sinop'ta alabora olan teknedeki polis memurunun cansız bedenine ulaşıldı
IHA
İHA
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Sinop açıklarında teknenin alabora olması sonucu kaybolan gazi polis memuru Numan Şen'in cansız bedenine ulaşıldı.

Sinop'un Yalı köyü açıklarında 30 Eylül'de teknenin alabora olması sonucu kaybolan gazi polis memuru Numan Şen'in cansız bedenine ulaşıldı.

 

Sahil güvenlik, emniyet, jandarma ve AFAD ekipleri ile gönüllü balıkçıların katılımıyla havadan, karadan, denizden ve deniz altından yürütülen arama çalışmalarında, Numan Şen'in cansız bedenine saat 11.40'ta ulaşıldı.

 

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, merhum polis memuruna Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, mesai arkadaşlarına, emniyet teşkilatına ve millete başsağlığı ve sabır dilendi.

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