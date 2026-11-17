İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde nitelikli dolandırıcılık suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Savcılığın yürüttüğü çalışmalarda, şüphelilerin çağrı merkezi üzerinden kod isimler kullanarak kişisel verilerini ele geçirdikleri kişileri aradıkları belirlendi.

Şüphelilerin, internet üzerinden sipariş edilen çeşitli ürünlerin teslim alınmadığını öne sürerek müşterilere cezai işlem uygulanacağını ve bu işlemin e-Devlet üzerinden görülebileceğini söyledikleri, bu yöntemle müşterilerden para talep ederek dolandırdıkları tespit edildi.

Dolandırıcılık faaliyetlerinin yürütüldüğü çağrı merkezinin Sultangazi'de bulunduğu belirlendi.

3 İLÇEDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Sultangazi başta olmak üzere Küçükçekmece ve Kağıthane'de şüphelilerin evlerine ve çağrı merkezine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 28 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin vatandaşlara ait kişisel verilerin sorgulandığı panelleri kullandıkları tespit edildi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 1 balistik yelek, 1 tabanca, şarjör ve 4 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.