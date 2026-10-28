Şırnak'ta kaya düşmesi riskine karşı dağcılardan önlem

Şırnak 'ta Uludere ve Beytüşşebap ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunda, düşme tehlikesi bulunan kaya parçalarının temizlenmesi için çalışma başlatıldı. Çalışmalara Trabzon'dan gelen uzman dağcılar da katıldı.

Uludere-Beytüşşebap kara yolunda sürücüler ve bölge sakinleri için tehlike oluşturan kaya düşmelerine karşı Karayolları ekipleri harekete geçti.

Daha önce yaklaşık 46 ton ağırlığında bir kaya bloğunun düştüğü güzergahta, Habur 2 Köprüsü ile Taşarası köyü arasındaki dağlık yamaçlar incelemeye alındı. Karayolları 9'uncu Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 98'inci Şube Şefliği ekipleri, olası can ve mal kayıplarını önlemek amacıyla riskli bölgelerde çalışma başlattı.

UZMAN DAĞCILAR ÇALIŞMALARA KATILDI

AFAD İl Müdürlüğü ekiplerinin sahada yaptığı incelemeler sonucu hazırlanan raporların ardından Trabzon'dan gelen IRATA sertifikalı uzman dağcılar da bölgeye yönlendirildi. Ekipler, dik ve ulaşılması güç yamaçlarda düşme riski taşıyan kaya parçalarını temizleyerek kara yolunda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmeyi amaçlıyor.