Şişli Belediyesi'nde başkanvekili yine değişti

CHP'li Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, 23 Mart 2025'te kent uzlaşısı soruşturması kapsamında tutuklanınca, kayyum olarak kaymakam Cevdet Ertürkmen atanmıştı.

Ertürkmen’in yerine geçen hafta İstanbul Vali Yardımcısı Ayhan Terzi getirildi. 7 gün sonra yeniden görevlendirme yapıldı.

Büyükçekmece Kaymakamı Ali İkram Tuna, Şişli Belediye Başkanvekili olarak atandı. Ayhan Terzi ise Güngören Kaymakamı olarak görev yapacak.

Resul Emrah Şahan görevden alınmasına neden olan terör davasından 11 Şubat'ta tahliye olsa da, yolsuzluk soruşturması nedeniyle halen cezaevinde bulunuyor.