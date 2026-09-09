Şişli'de öldürülen Çağla Tuğaltay'ın şortunda erkek DNA'sı tespit edildi

Şişli Fulya’da 5 Haziran 2000'de okuldan döndüğü sırada evinde boğazı kesilerek öldürülen Çağla Tuğaltay cinayetine ilişkin soruşturma sürüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan çalışma kapsamında olay günü elde edilen bulgular ve Tuğaltay'ın kıyafetleri, yeni teknoloji imkanları kullanılarak tekrar incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

ŞORTUNDA DNA BULUNDU

Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemede, Çağla Tuğaltay'ın üzerinden çıkarılan şortun iki ayrı noktasında yabancı bir erkeğe ait biyolojik bulgu tespit edildi. DNA örneklerinden birinin şortun belindeki lastik bölümünde, diğerinin ise paça kısmında bulunduğu belirlendi. Yapılan karşılaştırmada, şortun iki farklı bölgesinden elde edilen erkek DNA profillerinin, 2013 yılında Tuğaltay'ın tırnaklarından elde edilen erkek DNA profiliyle uyumlu olduğu tespit edildi. Bunun üzerine çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, elde edilen DNA'nın sahibini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

2013’TE TIRNAKLARINDA ERKEK DNA’SI BULUNMUŞTU

Çağla Tuğaltay’ın tırnak örnekleri üzerinde 2013 yılında yapılan incelemede, bir erkeğe ait tespit edilen DNA profilinin kime ait olduğu belirlenememişti. Soruşturmanın yeniden genişletilmesiyle birlikte olay yeri ve geçmişte elde edilen deliller de yeniden incelendi. Olayın yaşandığı Şişli Fulya’daki adreste keşif yapılırken, geçmişte alınan şüpheli ve tanık ifadeleri de yeniden değerlendirildi.