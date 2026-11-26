Olay 9 Kasım'da İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan bir oto serviste meydana geldi.

Aracının lastiğindeki hasar nedeniyle servise başvuran F.Ü. (26) isimli vatandaştan, lastik değişimi ve rot balans işlemleri gerekçesiyle 12 bin TL ücret alındı.

Bir süre sonra aracında bulunan sesli kayıt özelliğine sahip kamera görüntülerini inceleyen F.Ü., servis çalışanlarının söz konusu işlemleri yapmadıklarını ve aracı arızalı gibi göstermeye yönelik konuştuklarını fark etti, bunun üzerine emniyete giderek şikayetçi oldu.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık olayıyla bağlantılı olduğu belirlenen iş yeri sorumlusu E.S. (34) ile çalışanlar H.T. (37) ve K.Ö.'yü (20) 24 Kasım'da düzenlenen operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Şüphelilerden birinin aracın lastiklere baktığı anlar kamera yansıdı.