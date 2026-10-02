Şişli'de otomobilin üzerine ağaç devrildi. Cadde trafiğe kapatıldı
02.10.2026 16:35
Ağacın kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Şişli Harbiye'de park halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi. Ağacı kaldırma çalışmaları sürerken, Mim Kemal Öke Caddesi trafiğe kapatıldı.
Olay, saat 14.30 sıralarında Harbiye Mahallesi Mim Kemal Öke Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yol kenarındaki ağaç şiddetli rüzgar nedeniyle park halindeki otomobilin üzerine devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.
CADDE TRAFİĞE KAPATILDI
Polis, Mim Kemal Öke Caddesi'ni trafiğe kapatırken, belediye ekipleri ise ağacın kaldırılması için çalışma başlattı.
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ağacın altında kalan otomobilde ise hasar meydana geldi.