Şişli'de otomobilin üzerine ağaç devrildi. Cadde trafiğe kapatıldı

Olay, saat 14.30 sıralarında Harbiye Mahallesi Mim Kemal Öke Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yol kenarındaki ağaç şiddetli rüzgar nedeniyle park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

CADDE TRAFİĞE KAPATILDI

Polis, Mim Kemal Öke Caddesi'ni trafiğe kapatırken, belediye ekipleri ise ağacın kaldırılması için çalışma başlattı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ağacın altında kalan otomobilde ise hasar meydana geldi.