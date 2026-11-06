Sivas'ta 2 aydır kayıp olan Büşra bebekten hâlâ iz yok. Annesi ifadesini tekrar değiştirdi

Sivas 'ın Divriği ilçesine bağlı Göndüren köyü kırsalında, 10 Eylül 2026'da 11 aylık Büşra bebeğin kaybolduğu ihbar edildi. Bölgede hayvancılıkla uğraşan E.B.'nin ihbarı üzerine AFAD, jandarma ve diğer ekipler arama çalışması başlattı

Bebeği bulmak için kırsal alanda yürütülen çalışmalar sürerken Divriği Cumhuriyet Savcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında alınan şüpheli ifadeleri doğrultusunda, anne E.B. (27) ve baba Y.B. (41) dahil 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.



ÇELİŞEN İFADELER DİKKAT ÇEKTİ



Aile bireyleri kolluk kuvvetlerine verdikleri ilk ifadede bebeğin yabani hayvanlar tarafından kaçırılmış olabileceğini söylemişti. Anne E.B. daha sonra ifadesini değiştirip bebeği baba Y.B'nin öldürdüğünü iddia etti.

Anne, cezaevinde yine babayı suçlayarak babanın bebeği sattığını iddia etti. İddia üzerine Diyarbakır'da bebeği satın aldığı düşünülen M.K' gözaltına alınarak alınan ifadesinin ardından suçsuz olduğu düşünülüp serbest bırakıldı.

ADLİ TIP RAPORU BEKLENİYOR

Arama çalışmalının ilk gününde Büşra ve ailesinin ikamet ettiği çadırdan yaklaşık 3 km uzaklıkta Büşra'ya ait olduğu değerlendirilen t-shirt, zıbın ve alt bebek bezi bulunmuştu.

Bulguların Büşra'ya ait olup olmadığının anlaşılması, üzerinde kan veya soruşturmaya etki edecek farklı bir bulgu yer alıp almadığının incelenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi. Soruşturmadaki şüphelerin netleşmesi için adli tıp kurumundan gelecek sonuçlar bekleniyor.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Adli Tıp Kurumu'ndan bebeğe ait kıyafetlerle ilgili sonuç beklenirken AFAD ve Jandarma ekipleri, 57. Gününde kırsaldaki arama çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor, Köpek ve dron da kullanılarak yapılan arama çalışmalarında aradan yaklaşık 2 ay geçmesine rağmen herhangi bir ize rastlanılamadı.