NTV

Siverek Cezaevi’nde koğuşta yangın: 13 mahkum hastaneye kaldırıldı

11.09.2026 15:44

Siverek Cezaevi’nde koğuşta yangın: 13 mahkum hastaneye kaldırıldı
IHA

Koğuşta çıkan yangında dumandan etkilenen 13 mahkum hastaneye kaldırıldı.

İHA
Google'da NTV'yi tercih et

Şanlıurfa’da cezaevindeki bir koğuşta çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Dumandan etkilenen 13 mahkum hastanede tedaviye alındı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki ceza infaz kurumunda bir koğuşta çıkan yangında dumandan etkilenen 13 mahkum hastaneye kaldırıldı.

 

Yangın, Siverek Ceza İnfaz Kurumu T2 Cezaevi’ndeki bir koğuşta henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Alevlere cezaevi personeli müdahale etti.

 

Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında 13 mahkum dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından mahkumlar Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

 

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun
Google Play
App Store
App Gallery