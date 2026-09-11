Siverek Cezaevi’nde koğuşta yangın: 13 mahkum hastaneye kaldırıldı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki ceza infaz kurumunda bir koğuşta çıkan yangında dumandan etkilenen 13 mahkum hastaneye kaldırıldı.

Yangın , Siverek Ceza İnfaz Kurumu T2 Cezaevi ’ndeki bir koğuşta henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Alevlere cezaevi personeli müdahale etti.

Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında 13 mahkum dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından mahkumlar Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.