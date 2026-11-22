Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Soğuksu Milli Parkı'nda iki bozayının vurulması üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, olayın tüm yönleriyle araştırılması amacıyla idari soruşturma başlatıldığını ve Teftiş Kurulunun görevlendirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Milli Parkı'nda iki bozayının vurulmasına ilişkin Bakanlığımız tarafından idari soruşturma başlatılmış, Teftiş Kurulu olayı tüm yönleriyle incelemek üzere görevlendirilmiştir. Olayda ihmali veya kusuru bulunanlar hakkında gerekli işlemler yerine getirilecektir. Yavru ayıların bulunması ve koruma altına alınmasına yönelik ekiplerimiz sahadaki çalışmalarını sürdürmektedir."

NE OLMUŞTU?

Soğuksu Milli Parkı'nda yaşayan ve bölgede "Kar" ve "Kış" isimleriyle tanınan bozayılardan anne olan Kar ile yavrularından birinin silahla vurularak öldürüldüğü belirtilmişti.

Ayıların ilçe merkezine inmeleri ve çöpleri karıştırmaları nedeniyle vuruldukları iddia edilmişti. Olayın Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) yetkililerinin bilgisi dahilinde gerçekleştirildiği de ileri sürülmüştü.

Bozayıların öldürülmesine ilişkin iddialar Türkiye Büyük Millet Meclisinin de gündemine taşınmıştı.

DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, ayıların öldürülmesi için kamu kurumları tarafından talimat veya izin verilip verilmediğini sormuştu.

Koca, anne ayının öldürülmesinin ardından kaçtığı belirtilen yavruların korunması ve rehabilitasyonu için hangi önlemlerin alındığının da açıklanmasını istemişti.

Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi de olayın araştırılması çağrısında bulunarak, hukuka aykırılık tespit edilmesi halinde sorumlular hakkında adli ve idari işlem yapılmasını talep etmişti.