Sokak çetelerine operasyon: Yedisi çocuk, 17 gözaltı
15.04.2026 09:09
Şüphelilerin İstanbul'un beş ilçesinde altı olaya karıştığı belirlendi.
İstanbul'da yeni nesil sokak çetelerine operasyonda yedisi çocuk yaştaki 17 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmalarda suç örgütlerine yönelik operasyon düzenledi.
Çalışmalarda ülke genelinde ve uluslararası alanda suç faaliyetleri gösterdiği belirlenen suç örgütleri incelemeye alındı.
YÖNETİCİSİ KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYOR
Yöneticisi hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan suç örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalarda; şüphelilerin beş ilçede çeşitli suçlardan altı olaya karıştıkları tespit edildi.
ŞÜPHELİLERDEN YEDİSİ ÇOCUK YAŞTA
Yürütülen çalışmalarda 14 Nisan Salı günü düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, yedisi çocuk toplam 17 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Operasyonlarda yakalanan şüpheliler hakkında başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.