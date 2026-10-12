Sokak ortasında eşini bıçaklayan şüpheli tutuklandı: "Bir anlık öfkeyle yaptım"
12.10.2026 10:17
Adana'da eşini sokak ortasında bıçaklayan şüpheli tutuklandı.
Adana'da sokakta eşini bıçaklayarak yaralayan şüpheli tutuklandı. Şüphelinin ifadesinde, "Bir anlık öfkeyle yaptım. Pişmanım" dediği öne sürüldü.
Adana'da sokakta yürüyen eşi Fatma H.'ye bıçakla saldıran Osman H., polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı. Şüphelinin ifadesinde, "Sürekli başkalarıyla konuşuyordu. Bir anlık öfkeyle yaptım. Pişmanım" dediği öne sürüldü.
Olay, 7 Ekim saat 18.30 sıralarında Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi Sefa Özler Caddesi'nde yaşandı. Osman H., kaldırımda yürüyen eşi Fatma H.'ye arkasından yaklaşarak cebinden çıkardığı bıçakla saldırdı.
Aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan kadın yere yığılırken, Osman H. olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fatma H. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bölgede çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli yunus ekipleri, şüpheliyi yakınlardaki bir sokakta saldırıda kullandığı bıçakla birlikte yakaladı.
"BİR ANLIK ÖFKEYLE YAPTIM, PİŞMANIM"
Gözaltına alınarak Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen Osman H.'nin, bir süredir eşiyle şiddetli geçimsizlik yaşadığı ve saldırıyı kıskançlık nedeniyle gerçekleştirdiği belirlendi.
Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, "Sürekli başkalarıyla konuşuyordu. Bir anlık öfkeyle yaptım. Pişmanım" dediği öne sürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Osman H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Hastanedeki tedavisi tamamlanan Fatma H. ise taburcu edildi.