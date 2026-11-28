Sokak ortasında husumetlisini kalbinden vurdu, intihar etti
28.11.2026 09:24
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 22 yaşındaki bir kişi, tartıştığı husumetlisini silahla ağır yaraladı. Saldırgan, daha sonra aynı silahla intihar etti.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi'nde, aralarında daha önceden husumet bulunan Berat Ç.Ç. (22) ile F.Ö. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Berat Ç.Ç., yanındaki tabancayla F.Ö.'yü vurarak ağır yaraladı. Berat Ç.Ç., daha sonra aynı silahla intihar etti.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri Berat Ç.Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Ağır yaralanan F.Ö., ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Berat Ç.Ç.'nin cenazesi ise olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığı'na götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.