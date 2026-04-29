Sokak ortasında kadına şiddet: Araya girmek isteyenlere de saldırdı

İstanbul Maltepe 'de bir kişi tartıştığı kadını sokak ortasında dövdü. Olay, dün saat 12.40 sıralarında Küçükyalı Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, caddede bir kişi yanındaki kadını kolundan tutup zorla götürmeye çalıştı.

ÖNCE SAÇINI ÇEKTİ, SONRA YUMRUK ATTI

Bu sırada kendini savunmaya çalışan kadının önce saçını çeken saldırgan, daha sonra kadına yumruk attı. Kadın aldığı yumruk darbeleriyle ağlarken bir süre sonra da kendine saldıran kişiye vurmaya başladı.

Bu sırada yoldan geçen bir motokurye duruma müdahale etmeye çalıştı; ancak bir süre sonra caddeden ayrıldı.

MÜDAHALE ETMEK İSTEYENLERE DE SALDIRDI

Saldırdığı kadınla kaldırımda yürüyen saldırgan bu kez, fotoğraf ve video çekenlere bağırmaya başladı.

Yürüdüğü sırada geri dönen saldırgan kendini uyaran bir kişiye saldırdı. Bu sırada araya girenlerle de tartışan saldırgan, kendisine engel olmaya çalışan başka bir kişiyle de kavga etmeye başladı.

Yaşananlar ve elinden tuttuğu kadını olay yerinden götüren saldırganın görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.