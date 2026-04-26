Sokak ortasında silahla vurdu. Polis kaçan şüpheliyi arıyor

Olay, 24 Nisan'da gece saatlerinde Sümer Mahallesi 4. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre şüpheli 1 kişi, alacak meselesi nedeniyle sokakta karşılaştığı kişiye silahla ateş açarak olay yerinden kaçtı.

Kurşunların isabet ettiği kişi kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.