Sokakta kavga çıktı, piknikten dönen karı-koca vuruldu

Kayseri 'nin Kocasinan ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayın taraflarından M.T. otomobilinden çıkardığı otomatik tüfekle çevreye ateş açtı.

Ancak silahtan çıkan saçmalar, piknikten dönen ve bir binanın otoparkına park ettikleri araçlarından inen İ.Y. ile eşi S.Y.'ye isabet etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kavgaya karışan M.T., V.G., Ö.A., M.E., M.E. ve D.D. gözaltına alındı.