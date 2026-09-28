Sokakta öldürüldü denmişti: İşkence iddiası ortaya çıktı

Olay, 24 Ağustos 2025’te merkez Çukurova ilçesine bağlı Salbaş Mahallesi’nde meydana geldi. İlk bilgilere göre, ASKİ çalışanı Haluk Taş’ın sokakta yaşanan bir tartışmanın ardından öldürüldüğü bildirilmişti. Ancak soruşturma ilerledikçe olayın farklı şekilde gerçekleştiği belirlendi.

İddiaya göre Taş, iş arkadaşı Bahri A. ile birlikte onun Salbaş Mahallesi’ndeki çiftliğine gitti. İki arkadaş daha sonra mahallede yem satışı yapan Abdulkadir Ö.’ye ait iş yerine geçti. Bir süre sonra Bahri A.’nın 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak, ''Beni dövdüler'' ihbarında bulunduğu öğrenildi. Hastaneye giden Bahri A., daha sonra Haluk Taş’ın da darbedildiğini söyledi. Bunun üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Taş’ı iş yerinde elleri ve kolları bağlı ve darbedilmiş halde ölü buldu.

Olayın ardından iş yeri sahibi Abdulkadir Ö. tutuklandı. Bahri A. ise ev hapsi tedbiriyle serbest bırakıldı. Daha sonra Bahri A. hakkındaki ev hapsi tedbirinin de kaldırıldığı öğrenildi. Her iki şüpheli de suçlamaları kabul etmezken Bahri A., kendisinin de olay sırasında ağır işkenceye maruz kaldığını ileri sürdü.

Haluk Taş’ın ailesi ise soruşturmanın genişletilmesini, olayda rolü bulunduğu iddia edilen diğer kişilerin de tespit edilerek yargı önüne çıkarılmasını istedi.

''BİZİM CANIMIZ YANDI BAŞKASININ YANMASIN''

Haluk Taş’ın babası Mahmut Taş (60), oğlunun neden öldürüldüğünü hala bilmediklerini belirterek, “Olay 2025 yılı Ağustos ayında meydana geldi. Bizim canımız yandı, başkasının canı yanmasın. Neden öldürüldüğünü bilmiyoruz. Devlet kurumlarından olayın titizlikle araştırılmasını ve suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz.” dedi.

Soruşturma kapsamında bir kişinin tutuklu olduğunu hatırlatan Taş, olayda birden fazla kişinin bulunduğunu düşündüklerini belirterek, “İfadelerinde kimse öldürdüğünü kabul etmiyor. Bu olayda başka kişilerin de olduğunu düşünüyoruz.” diye konuştu.

Bahri A.’yı tanıdığını ancak oğlunun götürüldüğü iş yerinin sahibini tanımadıklarını söyleyen baba Taş, “Bahri’yi tanıyorum ama Salbaş’a götürdüğü yemci arkadaşını tanımıyoruz” ifadelerini kullandı.

Haluk Taş’ın annesi Elif Taş (57) da oğlunun ölümünün ardından büyük acı yaşadıklarını belirterek sorumluların bulunmasını istedi.

Anne Taş, “Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Her şeyimiz bitti. İki çocuğum vardı, bir kızım kaldı. Adalet istiyoruz. Acımızı yaşamaya çalışırken bir yandan da adalet arıyoruz” dedi.

Olayla ilgili bir kişinin tutuklu olduğunu hatırlatan Taş, “Bir kişi yakalandı ve şu anda cezaevinde. Ne çektiğimi anlatamıyorum, ancak yaşayan bilir. Ağlamaktan yorulduk. Şimdi çocuğumuz için adalet mücadelesi veriyoruz. Bu olayda kimin sorumluluğu varsa ortaya çıkarılmasını ve en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz.” diye konuştu.